Folkutbytet tema på konferens i Budapest: "En medvetet styrd etnisk omvandling"

– Det som händer i Europa är ingen slump. Det är resultatet av en agenda, en medvetet styrd etnisk och kulturell omvandling, sade Kickl.

Den konservativa konferensen CPAC, som hålls i Ungern, samlar konservativa ledare och opinionsbildare från hela världen och präglas i år av ett starkt motstånd mot massinvandring, globalism och EU:s överstatlighet.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán talade i sitt öppningstal om ett organiserat befolkningsutbyte i Europas städer.

– Det här är enkel matematik. Det är inte integration, det är organiserat folkutbyte, sade Orbán.

Herbert Kickl riktade i sitt tal skarp kritik mot de så kallade NGO:er som frontar som "ädla hjälporganisationer" men som enligt honom i själva verket del av "smuggelnätverk med en politisk och ideologisk agenda".

Kickl, vars parti är det största i Österrike med omkring 35 procent i opinionen, är tydlig med att den så kallade integrationen är ett svepskäl.

– Integration är en lögn eftersom det betyder att majoriteten ska anpassa sig till minoriteten. Och vår välfärdsstat tjänar allt mindre dem som tagit ansvar för sig själva, sina familjer och sitt hemland, sade han.

Austria's FPÖ leader @Herbert_Kickl at #CPACHungary2025:



"What is happening in Europe is no coincidence. It is the result of an agenda, a consciously controlled ethnic and cultural transformation. Migration is not being stopped, it is being organized, promoted, and glorified." pic.twitter.com/RHbYaMn1oG

