Israel har inlett massiv bombkampanj mot Damaskus

Attacken sker samtidigt som våldsamma sammandrabbningar pågår mellan regeringsstyrkor och beväpnade drusiska grupper i södra Syrien.

Enligt den israeliska försvarsministern Israel Katz kommer insatserna att fortsätta tills den syriska regimen drar sig tillbaka från området.

Han varnar också för att Israel snart kommer att "höja nivån på sina svar" om budskapet inte uppfattas, rapporterar AP.

Enligt Times of Israel har den planerade rättegången mot Netanyahu nu ajournerats – med hänvisning till att Israel nu bombar Syrien mot Syrien.

NOW - Israel bombs the Syrian capital of Damascus.pic.twitter.com/c4IaHpbe1Q

— Disclose.tv (@disclosetv) July 16, 2025