"Konkurrerande" banker räddar First Republic

Publicerad 17 mars 2023 kl 07.33

Ekonomi. Amerikanska storbanker som Bank of America, Goldman Sachs och JP Morgan har enats om att rädda banken First Republic genom att tillsammans pytsa in motsvarande 288 miljarder kronor (30 miljarder dollar) i den krisande konkurrenten, rapporterar Guardian.