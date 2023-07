M-toppen till invandrarna: "Jag vill att ni åker hem"

– I am the mayor here in Solna. I want you to go home, förklarar Anders Gustav myndigt för en grupp invandrare i klippet.

Videon har nu fått spridning på nätet.

"Se och lär. Det är så här Sveriges politiker ska agera", skriver Twitteranvändaren Erik Nieroth – och får medhåll av en rad andra användare.

Se och lär! Anders Gustâv (M), tidigare kommunalråd i Solna, går fram till en grupp kriminella kosovoalbaner och säger: ”I am the mayor here in Solna. I want you to go home!”



Nyhetsinslaget är från tidigt 90-tal.



Bakgrunden till reportaget var att en grupp "flyktingar" från Kosovo hade skapat kaos i kommunen.

Av 150 kosovoalbaner på asylboendet i Bagartorp hade inte mindre än 99 lyckats bli polisanmälda för brott.

– Förmodligen måste man visa ut alla från Sverige, sade Anders Gustav till SVT.

Inslaget är från år 1992. Det året krävde Gustav formellt att samtliga kosovoalbaner från Bagartorp skulle utvisas. Den borgerliga regeringen beslutade dock under hösten att lämna M-toppens begäran "utan åtgärd".

Anders Gustav anmäldes också för hets mot folkgrupp för sina uttalanden om det kontroversiella folkslaget.

Även den liberala invandrarministern Birgit Friggebo polisanmäldes för samma brott. Apropå Gustavs krav konstaterade hon nämligen i "Aktuellt" att "någonting" verkade göra kosovoalbaner kriminella.

– Det ska inte förnekas att detta är ett problem. Uppenbarligen så finns det någon tradition eller någonting annat som gör att de (kosovoalbanerna) är mer benägna att snatta och stjäla cyklar och tvätt och vad det är för någonting än andra flyktinggrupper. Vi har för många rapporter för att man inte ska ignorera det, utan det ligger någonting i det. På många flyktingförläggningar runt om i landet har man noterat samma sak, sade Friggebo.

Ministern tvingades sedan be om ursäkt för uttalandet.

– Det var en olycklig formulering. Om någon känner sig förfördelad är jag beredd att be om ursäkt, sade Birgit Friggebo.

Anders Gustav var kommunstyrelsens ordförande i Solna fram till 2006, då han plötsligt avled av hjärtstillestånd ombord på ett plan mellan Nice och Frankfurt. Han blev 59 år.