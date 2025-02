Riksbanken klimatanpassar inflationen

Riksbanken konstaterar att både fysiska risker som "extremväder" och så kallade omställningsrisker – alltså effekterna av klimatpolitiken – kan störa ekonomin.

Sådant kan "få vidare spridningseffekter i pris- och lönebildningen och i värsta fall skada förtroendet för inflationsmålet", enligt myndigheten.

Om staten plötsligt skulle vidta panikåtgärder för att minska koldioxidutsläpp, kan det exempelvis påverka priset på tillgångar, leda till försäkringskaos och skapa kreditproblem för bankerna.

"Det är därför viktigt att Riksbanken analyserar och beaktar dessa risker i sitt policyarbete", skriver myndigheten.

Nu ska alltså även inflationen klimatanpassas. Riksbanken pekar på risken för att klimatåtgärderna antingen blir för drastiska eller kommer "för sent", vilket i båda fallen kan leda till en "oordnad omställning".

Portföljviktad koldioxidintensitet

Klimatrapporten innehåller en del märklig information. Bland annat fastslår Riksbanken att "klimatpåverkan" från svenska betalningar är mycket låg efter att ha räknat ut att hela kontant- och kortbetalningssystemet i Sverige släpper ut mindre koldioxid än 2.000 svenskar på ett år. Detta tycks myndigheten ha lagt stora resurser på att räkna ut.

Det framgår också att Riksbanken finansierar bland annat forskning om hur extrema väderhändelser påverkar bankernas krav på säkerheter vid lån.

I rapporten varnas för att banker och investerare kan syssla med "grönmålning", det vill säga att de låtsas vara klimatvänliga när de egentligen inte är det. Samtidigt ägnar sig Riksbanken själva åt att granska koldioxidavtrycket från sina valutareserver och rapportera sin "portföljviktade koldioxidintensitet".

Riksbanken har beslutat att inte hålla statsobligationer från länder som vägrat skriva under Parisavtalet. Med undantag för USA – eftersom dollarn är för viktig.

För att hålla sig ajour med de senaste idéerna om klimatvänlig globalistisk centralbanksstyrning deltar Riksbanken i det internationella nätverket Network for Greening the Financial System (NGFS).