"Jag skulle vilja be amerikanska och brittiska desinformationskanaler: Bloomberg, New York Times, The Sun, att publicera schemat för våra kommande invasioner detta år. För då kan jag planera min semester", skrev Maria Zacharova på Telegram på onsdagen.

Att det officiella Ryssland behandlar en invasion av Ukraina som ett långsökt skämt har dock inte lugnat västerländska medier, som under söndagen entusiastiskt fortsatt att tillkännage "datumet för invasionen" – som upprepade gånger har skjutits upp. En av de som tillkännagav ett invasionsdatum var Bert Sundström, 63, som jobbar på SVT.

– Det finns inget hot mot Ryssland från Ukraina eller Nato, men Ryssland kommer att hitta på någonting som ger ett skäl att börja ett militärt angrepp mot Ukraina, kanske på tisdag, skulle jag gissa, proklamerade Sundström i ett stort uppslaget reportage i SVT Nyheter på söndagen.

Tidigare hävdade USA:s president Joe Biden att Ryssland kan attackera Ukraina den 16 februari.

Den aldrig sinande strömmen av krigsrop från västerländska medier har redan resulterat i en kraftig försämring av Ukrainas ekonomiska situation, med uteblivna investeringar och företag som flyr landet samtidigt som energipriserna i Europa stiger.

Vladimir Putins presschef Dmitrij Peskov kritiserade de ständiga krigsropen i västerländska medier för att vara "tomma och grundlösa" försök att destabilisera läget i Europa. Han sade att Ryssland inte planerar något krig och inte utgör något hot mot någon.