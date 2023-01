Svensk kvinna lät sitt eget barn våldtas av IS-krigare

Camilla Olofsson transporterade sina döttrar till Syrien under det pågående IS-striderna i landet.

Hennes syfte med detta var enligt tingsrätten att "medverka till att upprätta och leva i en islamisk stat ordnad under en strikt salafistisk tolkning av islam, styrd av Islamiska Staten (IS)".

För Camilla Olofssons underåriga döttrar innebar detta att de skulle gifta sig och bilda familj och enligt domen i Solna tingsrätt har hennes syfte därför varit att exploatera sina döttrar för sexuella ändamål.

Den andre dömde heter Abdirahman Shukri Mohamed och är en idag 29-årig somalier skriven i Spånga. År 2013 reste han till Syrien tillsammans med Camilla Olofsson för att ansluta sig till IS och antog pseudonymen Abu al-Farouq al-Somali.

Han fick gifta sig med Camilla Olofssons då 12-åriga dotter.

Dottern berättar att hon blev misshandlad och utsatt för våldtäkt regelbundet. Mannen ska ha använt kablar och vattenslangar för att piska henne då hon inte ville ha sex eller hade uttryckt svordomar eller "dåligt språk" enligt mannen. Han ska också ha försökt strypa henne vid ett tillfälle.

Tingsrätten har funnit att Abdirahman Shukri Mohamed vid två tillfällen i Syrien har gift sig med flickan när hon var under 15 år och att han under båda äktenskapen har gjort sig skyldig till våldtäkter mot barn vid ett stort antal tillfällen under åren 2013–2015.

Flickan fick hjälp av socialtjänsten att skilja sig från mannen i slutet av 2015, när de hade återvänt från Syrien.

Fick bidragspengar till sina Swedbank-konton

Både Abdirahman Shukri Mohamed och Camilla Olofsson har under hela denna period haft konton på Swedbank där de land annat tagit emot diverse bidrag från svenska myndigheter. Bådas konton på den kontroversiella banken var fortfarande aktiva då de kontrollerades av polisen nyligen, vilket framgår av förundersökningen. Camilla Olofsson använde även sin sons Swedbank-konto. Dessa pengar och konton har av allt att döma använts för att finansiera terror- och våldtäktsverksamheten.

Mannen har enligt tingsrättens bedömning förstått att flickan varit under 15 år när han genomfört samlagen med henne. Tingsrätten har vidare kommit fram till att Camilla Olofsson gjort sig skyldig till medhjälp till våldtäkt mot barn vid lika många tillfällen.

"Kvinnan har vid det första giftermålet främjat mannens brott genom att hon inte gjort något för att skydda målsäganden trots att hon i egenskap av förälder och vårdnadshavare varit skyldig att göra det. Hon har vid det andra giftermålet främjat mannens brott genom att hon tillsammans med andra förmått dottern att gifta om sig med mannen med insikten om att giftermålet skulle innebära sexuellt umgänge mellan mannen och dottern", skriver tingsrätten.

– Tingsrätten har bedömt att de våldtäkter mot barn som mannen döms för och den medhjälp till brotten som kvinnan döms för är grova brott. Målsäganden har befunnit sig i en miljö där hon enligt rådande normer inte kunnat värja sig från att bli utsatt för våldtäkterna, vilket mannen har utnyttjat och han har därför visat särskild hänsynslöshet och råhet. Även kvinnan har varit medveten om dessa förhållanden, säger rådmannen Anu Rintala i ett uttalande.

Camilla Olofsson döms till fängelse i sex år och tio månader och Abdirahman Shukri Mohamed till åtta år och tio månaders fängelse. Camilla Olofsson ska betala skadestånd till båda sina döttrar och Shukri Mohamed ska betala skadestånd till en av dem.