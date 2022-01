Två skjutna i Tranås

Vid 00.17 fick polisen in ett flertal samtal om en misstänkt skottlossning på Tranåskvarnsgatan i centrala Tranås. Relativt snabbt kunde det konstateras att fler än en person var skadad.

En man i 50-årsåldern togs in till förhör strax efter skotten och han anhölls av jouråklagare under natten som misstänkt för medhjälp till mordförsök. Senare under morgonen beslutade åklagare om att mannen skulle försättas på fri fot, skriver Aftonbladet.

I nuläget vet polisen om två personer som uppvisat skador och kommer vårdas på sjukhus för sina skador. Deras skadeläge är inget polisen kommer att kommentera, uppger polisen på sin hemsida.

Ett flertal patruller har åkt till platsen och en avspärrning har upprättats. En förundersökning är inledd där rubriceringarna är två fall av försök till mord.

Polisen har redan inledningsvis pratat med ett flertal inringare som uppmärksammat händelsen men är ändå intresserade av att alla hör av sig som kan bidra med information om vad som hände.

"Har du några iakttagelser från Tranåskvarnsgatan eller annat som kan kopplas till händelsen? Ring polisen på 11414 och be om att få lämna tips i ärendet. Har du akuta uppgifter om misstänkta gärningsmän eller liknande, ring 112", skriver polisen på sin webbplats.