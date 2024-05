"Ut! Ut! Ut!" – stor protest mot invandring i Dublin

De invandringskritiska demonstranterna skanderade bland annat "Ut! Ut! Ut!" och viftade med irländska flaggor, enligt Irish Times.

Deltagarna i marschen möttes av motdemonstranter från vänstern.

Vissa av invandringskritikerna var maskerade, skanderade "våra gator", enligt Irish Times.

– Detta är vårt land, ropade en man som dolde sitt ansikte med en halsduk.

Demonstrationen hyllas på sociala medier.

Irländarna står upp för sig själva! skriver exempelvis Elon Musk på sin plattform X.

The people of Ireland are standing up for themselves! — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2024

NOW - Massive pro-Irish protests descend on Dublin against mass immigration.pic.twitter.com/sMO58PFg0lpic.twitter.com/63vwHM1AXX — Disclose.tv (@disclosetv) May 6, 2024