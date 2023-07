Zuckerbergs Twitterdödare lanserad – klagomål på censur direkt

Threads har skapats av Facebooks och Instagrams ägarbolag Meta som en direkt konkurrent till Elon Musks Twitter.

Plattformen lanserades i natt, men är ännu inte tillgänglig inom EU på grund av unionens komplicerade regelverk för datainsamling.

Metas vd Mark Zuckerberg hävdar att Threads fick fem miljoner användare under de första timmarna. De som är har konton på Instagram kan enkelt skapa ett konto på den nya plattformen.

Många användare klagar dock redan på censuren på Threads, som uppenbarligen riktar sig till Twitter-användare som är missnöjda med den relativt omfattande yttrandefrihet som råder där.

Mark Zuckerberg skriver själv på Threads att han vill att plattformen ska ha en "vänlig" och "snäll" prägel. "Vänligheten" är enligt honom nyckeln till framgång, och bristen på "vänlighet" är orsaken till att "Twitter aldrig blev framgångsrikt", skriver Zuckerberg.

Just downloaded and signed up for the new Meta app “Threads” meant to imitate Twitter



I posted once about wanting to expose Biden’s corrupt government and they’ve already flagged me for censorship



Great platform Zuck pic.twitter.com/2RhusHRo7v — DC_Draino (@DC_Draino) July 6, 2023

Threads has censorship baked into the app. It is not a free speech platform. pic.twitter.com/Hy4Nyu11ln — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 6, 2023

NEW - First users complain about being "censored" on Mark Zuckerberg's new "Threads" Twitter clone. pic.twitter.com/WO74JXDd1I — Disclose.tv (@disclosetv) July 6, 2023

.@meta /IG just released their new threads platform and I’ve been informed by multiple users that I’m censored on their new platform.



Sheesh, can’t a dude catch a break.@elonmusk doesn’t have me censored pic.twitter.com/WevfHx04qw — Derek Utley (@realDerekUtley) July 6, 2023