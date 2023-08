Autistisk flicka brutalt gripen för "homofobi" – sa att poliskvinna såg lesbisk ut

Händelsen, som inträffade i engelska Leeds i måndags, filmades och sprids på sociala medier av flickans mamma.

16-åringen, som lider av autism och skolios, anklagas för att ha gjort sig skyldig till "homofobi" genom att säga till sin mamma att en kortklippt kvinnlig polis såg ut som hennes lesbiska mormor.

På videon syns hur poliskvinnan ifråga, med armarna i kors, leder en stor polispatrull som under brutala former släpar den hysteriskt gråtande och skrikande flickan från hennes hem.

När 16-åringen får en panikattack och börjar slå sig själv i desperation försöker mamman förgäves förklara för poliserna att hon är autistisk.

– Jag bryr mig inte. Hon ska gripas, svarar poliskvinnan.

UK , this may be one of the most uncomfortable videos I've had to watch. This is what hate speech legislation that prioritises certain groups over others, looks like in action, poor child @HMcEntee #binthebill pic.twitter.com/u7B54r7BJ0

— KellyS (@SineadKelly113) August 9, 2023