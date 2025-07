Metallpriser steg i juni – påverkas av konflikt och svag dollar

Basmetaller som aluminium, koppar, zink och bly visade tydliga prisuppgångar. Aluminiumpriset påverkades särskilt av osäkerheten kring leveranser från Mellanöstern.

– Kopparmarknaden var särskilt aktiv. Potentiella koppartullar i USA ledde till att handeln med koppar styrdes dit, vilket resulterade i att lagernivåerna vid metallbörsen i London (LME) minskade kraftigt. Dessutom bidrog ett underskott av kopparkoncentrat till att driva upp priserna ytterligare, säger Love Rudebeck, utredare på SGU, i ett uttalande.

Guldpriset svängde kraftigt under månaden och låg i intervallet 3 270–3 430 dollar per troy-uns. Den 13 juni nåddes en toppnotering till följd av den eskalerade konflikten. När ett eldupphör förhandlades fram mot månadens slut föll priset tillbaka.

Platina steg till sitt högsta pris på tio år och nådde 1.340 dollar per uns den 26 juni. Uppgången drevs av ökad efterfrågan och minskat utbud.

Priserna på kobolt och litium var relativt stabila under juni. Kobolt låg kring 33 400 dollar per ton och litium runt 9 000 dollar per ton. Marknadsöverskott har dämpat prisutvecklingen, trots att Kongo förlängde sitt exportstopp för kobolt med tre månader.

Järnmalmspriset fortsatte däremot nedåt. Under juni föll det från 96 till 94 dollar per ton, i takt med minskad efterfrågan från stålindustrin.