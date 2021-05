Björnen Cam räddad från gallfarm i Vietnam

I de asiatiska björnfarmarna hålls djuren inspärrade i små burar under ofta horribla förhållanden. Syftet är utvinna deras galla, som av asiater tros ha medicinska egenskaper. I Vietnam är detta förbjudet men ännu inte utfasat.

Cam upptäcktes under en rutinkontroll av World Animal Protection, Four Paws International och lokala myndigheter. World Animal Protection har samarbetat med regeringen för att registrera och mikrochippa alla björnar som lever på gallfarmer över hela landet och övervaka dem med inspektioner. Detta för att säkerställa att inga nya björnar kommer in i gallindustrin. Alla björnar som hittas utan registreringspapper eller mikrochips konfiskeras och överförs till ett statligt räddningscenter eller till en icke-statligt reservat.

Cam, som är runt sex år gammal, hölls i en smal stålbur som var 1x1,2 meter bred och 1,5 meter hög, vilket gjorde det mycket svårt för honom att röra sig. Det fanns inget utrymme eller något att göra och han fick en dålig kost som inte gav de näringsämnen han behövde.

– Räddningen ägde rum i onsdags. Cam flyttades till en lastbil och kördes till fristaden. Transporten gick smidigt, och han finner sig nu till rätta i sin nya miljö där han kommer att leva ett liv utan grymhet och lidande, säger Lina Dahl, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige, i ett pressutskick.

Kollektiva ansträngningar har resulterat i en minskning av antalet gallbjörnar i Vietnam med 91 procent, från 4.300 björnar som registrerades 2005 till 369 björnar på gårdar idag.

– Björngalla är inte bara grymt och leder till fruktansvärd stress och lidande, det är också dålig goodwill för Vietnam. Medan betydande framsteg har gjorts över hela landet, ligger Hanoi-provinsen långt efter och är fortfarande landets främsta hotspot för gallauppfödning med 162 björnar, som står för 44 procent av de totala gallbjörnarna i Vietnam. Myndigheterna i Hanoi måste stänga alla återstående rättsliga kryphål en gång för alla för att stoppa den, säger Lina Dahl.