Boris Johnson: För tidigt häva nedstängningen

Boris Johnson var idag tillbaka på jobbet för första gången sedan han själv var sjuk i covid-19. Utanför regeringshögkvareret på 10 Downing Street mötte han pressen och förklarade att han ännu inte är beredd att häva de krisåtgärder som införts.

– Jag vägrar att slänga bort alla de ansträngningar och uppoffringar som det brittiska folket gjort och riskera ett andra större utbrott med stor förlust av liv och att vården överbelastas, sade han.

Boris Johnson uppmanade också britterna att besinna sig och att ha tålamod.

– Trots allt lidande har vi nästan lyckats, sade han.

Hittills har över 150 000 britter konstaterats smittade av coronaviruset och mer än 20 000 har avlidit. Tusentals nya coronafall upptäcks varje dag, även om spridningstakten minskat något.

