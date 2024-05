Bråk när Nooshi nobbar V:s första maj i Stockholm

I centrum för kontroversen står Kofia, en palestinsk musikgrupp som deltagit i flera demonstrationer mot kriget i Gaza.

När bandet bjöds in till Vänsterpartiets första maj-arrangemang i Kungsträdgården i Stockholm möttes det av motstånd från partiledningen – speciellt av Nooshi Dadgostar och den tidigare partiledaren Jonas Sjöstedt, enligt Proletären.

Det är Stockholmsdistriktet som arrangerar partiets första maj-firandet i huvudstaden och som bjudit in Kofia.

Nooshi Dadgostar har valt att istället tala på ett annat evenemang i Göteborg tillsammans med Sjöstedt.

– Det är i praktiken ett avståndstagande från Palestinarörelsen och solidariteten med Palestina. Hon drar partiet högerut, mer än vad som är representativt för partiets medlemmar. Och hon vet att medlemmarna i Stockholm kommer att vara missnöjda med detta, så därför trycker hon på distriktsstyrelsen internt, säger en V-källa till Proletären.

Enligt källan är vill partiledningen inte "locka till sig vissa grupper inom Palestinarörelsen" och man uppges vara "rädd för slagordet From the river to the sea".

Proletären skriver att reaktionerna från partiledningen gjort att "Kofia bjudits in med armbågen; som sista akt i programmet i Kungsträdgården". Detta så att "ledande partiföreträdare kan lämna mötet i god tid innan Kofia spelar".

Inget av Vänsterpartiets kända eller ledande namn kommer att hålla tal på partiets eget firande i Stockholm.

Stockholmsdistriktets ordförande August Flensburg förnekar i ett mejl till Proletären att det råder någon schism i frågan:

"Nooshi Dadgostar är på plats i Göteborg med Jonas Sjöstedt eftersom vi vill samla partiledare och vår listetta på samma plats. Det är valrörelse och vi tror att det blir starkast på det sättet. I Stockholm talar Ilyas Hassan och Andrea Andersson-Tay. Vänsterpartiet Storstockholm har ett bra samarbete med partiet centralt och har haft det i hela planeringen inför 1 maj."