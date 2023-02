"Djupt oroande" att kvinnor väljer att vara hemma med sina barn

När man räknar in även obetald ledighet är kvinnor i snitt borta från arbetet i mer än ett år under ett barns två första år. Det är drygt nio månader mer än männen, enligt rapporten.

– Jag är djupt oroad och förvånad över att vi inte kommit längre. Vi vet att ojämställd föräldraledighet påverkar kvinnors karriär och inkomst negativt, säger TCO:s ordförande Therese Svanström i ett pressmeddelande.

Hon får stöd av genusforskaren Anneli Häyrén vid Uppsala universitet.

– Det mest oroande är att det faktiskt är en vikande trend. Det innebär att pappor inte tar ut den tid de faktiskt kan och får ta ut, säger Anneli Häyrén till SVT.

Räknad i betald föräldraledighet är kvinnor borta från arbetet i 8,6 månader under ett barns två första år. Den siffran stiger till 12,7 månader när den obetalda ledigheten räknas in. För män är motsvarande siffror 2,4 och 3,4 månader. Kvinnor är alltså frånvarande från jobbet utan ersättning under längre tid än män är föräldralediga både med och utan ersättning.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns andel obetald föräldraledighet har dessutom ökat de senaste sex åren, där kvinnors andel obetald ledighet ökar mer än männens. Det pekar på att gapet kan bli större om trenden fortsätter, enligt TCO:s rapport.