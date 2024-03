Dogge Doggelito "canclad" efter intervju

I en intervju med Youtubekanalen "Reallokal" berättar Dogge Doggelito om att han, när han var 7–8 år, hade sexuellt umgänge med en 15-årig flicka.

Flickan – som enligt Dogge var "lite så här lätt" – ska ha lockat in honom och hans jämnåriga till ett tält i skogen. Där ska pojkarna ha fått gå in en i taget och genomföra sexuella handlingar med henne.

Dogge Doggelito beskriver händelsen i en skämtsam ton. Han understryker att det inte "kvinnoförnedrande eller så" samt att "ingen kom till skada och hon ville att vi skulle göra det med henne".

– Jag var ung. Jag vet inte om jag var sju, åtta år. Hon var typ femton. Det var inte mörkt... Alla var glada, säger han i intervjun.

Utspelet har spridits av kvinnliga Instagramprofiler och fått stor uppmärksamhet.

"Tänk att sitta och berätta det här helt ostressat", skriver poddprofilen Julia Frändfors på Instagram, där hon också har lagt upp klippet med Dogges barndomshistoria.

"Jag SPYR", skriver artisten Vanessa Falk i ett svar.

Tidigare i veckan valde både Klossfestivalen och Oxelösunds kommun att avboka spelningar med artisten.

Nu har även sommarturnén Diggiloo beslutat att "omedelbart" avbryta samarbete med Dogge Doggelito. Enligt ett pressmeddelande tar Diggiloo avstånd från hans "agerande och värderingar".

– Diggiloo är en familjefest för tre generationer och de här värderingarna stämmer inte överens med våra, säger producenten till Aftonbladet.

Alexander Bard rasar

Men avbokningarna får kritik. "Reallokal" beskriver det som att Dogge Doggelito blivit "canclad", och på sociala media skriver flera personer att det snarare var Dogge och hans kamrater som blev sexutnyttjade av flickan än tvärtom, med tanke på att hon var dubbelt så gammal.

Alexander Bard frågar sig på X vad det är för "idioter" som avbokar Dogge Doggelito för att han "en gång varit ett barn som lekt doktor som alla barn gör".

Dogge Doggelito gets banned from just about everything in Sweden for admitting to having sex with a 15-year-old girl. WHEN HE HIMSELF WAS EIGHT YEARS OLD. Who are these moronic idiots who ban Dogge for once being a child playing doctor LIKE ALL KIDS DO? https://t.co/am8BxCaGyD

— Alexander Bard (@Bardissimo) March 29, 2024