Slut på guld i London

Publicerad 1 februari 2025 kl 13.12

Ekonomi. Det är slut på fysiskt guld i valven hos Bank of England i London, skriver Financial Times. Organisationen kan inte längre leverera guld till de som vill lösa in sitt pappersguld och tar nu hjälp av USA för att försöka rädda sig ur situationen – om det går.