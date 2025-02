Elon Musk sågar svensk flyktingterror: "Semestrar i sina hemländer"

I ett inlägg på X lyfter han en studie från slutet av januari som han vävt samman med en Novus-mätning från 2022 om flyktingars semesterresor till hemlandet.

"Nästan 80 % av 'flyktingarna' åker på semester till landet de påstår sig ha flytt från...", skriver Musk till sina 215 miljoner följare.

Almost 80% of “refugees” go on vacation to the country they claim to have fled from … https://t.co/EMa9rLeDa5

— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2025