Google manipulerar in "mångfald" i bildsökningen

Den nya manipulationen riktar in sig på sökningar på temat skönhet. Användare som söker på sådant som "vacker hud" och "professionell frisyr", "kvinna" eller "lycklig familj" ska få upp fler bilder på icke-vita tredje världen-personer.

"Vi har börjat lansera en förbättring av Google Bilder för att främja en större mångfald av hudtoner så att fler kan få relevanta och användbara resultat", uppger en taleskvinna från Google i ett uttalande.

Hon fortsätter:

"Vi är i de tidiga faserna av detta arbete och fortsätter att experimentera för att erbjuda större mångfald i resultaten."

Google meddelar samtidigt att man utvecklar sin kamerateknik för att främja "mångfald". Enligt den kulturmarxistiska nätjätten har kameratekniken tidigare varit rasistisk.

Pictures reflect how we see each other and the world around us, but historically, racial bias in camera technology has overlooked and excluded people of color. See how we're building a more equitable experience in our newest camera & imaging products. https://t.co/E6mDQVTn1j pic.twitter.com/aGVLc5DKSM

— Google (@Google) October 19, 2021