Hälsoministern: Bra ta vaccin – för då blir man fortare sjuk

– Om man är vaccinerad får man ofta symtom innan man alls är smittsam. Vaccinationen gör att kroppen så att säga reagerar väldigt snabbt. Virusmängden är ännu liten, och först därefter börjar den öka, förklarade Karl Lauterbach på en presskonferens på onsdagen.

Han fortsatte:

– Detta är för övrigt också en av anledningarna till att vaccinationen så att säga begränsar pandemin.

Hos ovaccinerade är virusmängden först "mycket hög", och sedan kommer symptomen, sade den socialdemokratiska tyska ministern vidare.

