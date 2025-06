Här stjäls vaxdockan Macron

Syftet med aktionen var att protestera mot Frankrikes affärsförbindelser med Ryssland – särskilt inom gas, konstgödsel och kärnkraft.

Enligt uppgifter från polisen tog sig tre aktivister – två kvinnor och en man – in på museet utklädda till turister.

Väl inne bytte de om till kläder som fick dem att likna underhållspersonal, lurade vakten med en fråga om tillgänglighetsanpassning, och smet ut genom en nödutgång med den insvepta dockan – som värderas till cirka 40.000 euro.

Dockan placerades kort därefter utanför den ryska ambassaden i Paris. Där hissade aktivisterna en rysk flagga bakom statyn och höll upp en skylt med texten ”Affärer är affärer”.

Aktionen var över på några minuter.

Museets talesperson medger att Greenpeace hade ”gjort sin hemläxa ordentligt” och uppger till AFP att aktivisterna senare ringde och lovade att lämna tillbaka vaxfiguren oskadd.

In Paris, Greenpeace activists stole President Macron’s wax figure from the Grévin Museum and placed it outside the Russian Embassy.



Three of the activists were dressed as museum staff. Near the embassy, they unfolded a banner reading: “Ukraine is burning, and trade goes on.”… pic.twitter.com/ApNxlrXzNN

— NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2025