Iran skickar inte ny ambassadör till Sverige

Irans utrikesminister Hossein Amir-Abdollahian motiverar på Twitter beslutet med den "svenska regeringens åtgärd att utfärda tillstånd för att förolämpa den heliga Koranen".

Samtidigt rapporteras att Islamiska konferensorganisationen, IKO, har hållit ett krismöte efter koranbränningen vid Stockholms moské.

IKO, som är ett samarbetsorgan för muslimska stater och har 57 medlemsländer, kräver att åtgärder måste vidtas för stoppa fler skändningar av koranen.

Despite the end of the administrative procedures, the process of sending the Ambassador has currently been halted due to the Swedish government’s move to issue the permission for insulting the Holy Qur’an.

