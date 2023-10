Israel anklagas för att ha fejkat bevis om sjukhusattack

Uppemot 500 personer uppges ha dödats i attacken mot det kristna al-Ahli-sjukhuset på tisdagskvällen.

I Palestina och andra arabländer anklagas Israel för att ha legat bakom dådet. Israels förklaring går istället ut på att den mycket kraftfulla explosionen orsakades av en felskjuten raket från den palestinska gruppen Islamiska jihad.

Som bevis för detta har Israel bland annat presenterat en inspelning med en påstådd konversation mellan två medlemmar i Hamas. I inspelningen pratar två män på arabiska och den ene säger att raketen som träffade sjukhuset sköts från en gravplats i närheten.

Denna inspelning anklagas för att vara fabricerad – en slutsats som flera arabisktalande journalister som brittiska Channel 4 talat med också drar. Detta med avseende på "språket, accenten, dialekten, syntaxen och tonfallet" i konversationen, enligt Channel 4:

Channel 4 konstaterar också att Israels påstående att attacken orsakades av en felskjuten raket från en kyrkogård nära sjukhuset inte kan stämma eftersom banorna inte matchar videon från händelsen.

BBC News är än så länge mer försiktiga i sin pågående granskning, men tre av de sex experter man talat med anser att attacken tycks ha genomförts av Israel. De tre andra har alternativa förklaringar.

Al-Jazira, som drivs av arabstaten Qatar, avfärdar samtidigt helt Israels förklaring. Enligt mediebolaget genomförde Israel fyra separata luftangrepp i det aktuella området under de sex minuter som föregick explosionen vid sjukhuset.

An Al Jazeera digital investigation found no grounds for the Israeli army's claim that the strike on the al-Ahli Arab hospital in Gaza was caused by a failed rocket launch. pic.twitter.com/DQsrBXfwmL

Genom att korsrefera sina egna bilder med bilder från en övervakningskamera söder om Tel Aviv konstaterar Al-Jazira att de raketer som avfyrades från Gaza sköts ned av Israels så kallade järnkupol. Den sista raketen ska ha skjutits ned "exakt 18:59:50" och blivit "fullständigt förstörd och upplöst". Detta var enligt Al-Jazira den sista raketen som avfyrades från Gaza och den stoppades av järnkupolen före sjukhusexplosionen.

"Fem sekunder efteråt sågs en explosion i Gaza, följd två sekunder senare av en mycket större explosion". Och den andra explosionen "var attacken som träffade al-Ahli-sjukhuset", enligt det arabiska mediebolaget.

"Granskningen avslöjar att israeliska uttalanden tycks ha förvanskat bevisen för att skapa en story om att en av blixtarna som registrerats av flera källor var en felskjuten raket", skriver Al-Jazira.

På sociala medier har en rad användare också jämfört ljudet från explosionen med det amerikanska så kallade JDAM-system som Israel har. Israel har dock pekat på avsaknaden av någon stor krater vid sjukhuset.

Stop lying!



Comparison between the sound of a US-made JDAM bomb and the sound of the Al-Ahli Hospital strike in Gaza



The sound matches up exactly. This was an Israeli airstrike using an American-made JDAM bomb, not a stray PIJ rocket pic.twitter.com/Csg1EUbynY

— (@OopsGuess) October 17, 2023