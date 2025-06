Greta på väg mot Gaza "för att bekämpa ockupationen och folkmordet"

Seglatsen sker inom ramen för den omdiskuterade kampanjen Freedom Flotilla, som organiseras av bland annat svenska Ship to Gaza.

Vid en presskonferens innan avfärd i Catania sade Greta att hon deltar för att slåss mot "ockupationen och folkmordet".

– Jag är här för att om vi har någon mänsklighet kvar i oss så finns det inga andra alternativ än att göra det vi kan för att kämpa mot ockupationen och folkmordet, sade hon.

Hon konstaterade att resan är farlig men att det är ännu farligare att ge upp sin medmänsklighet.

NEW - Greta en route to Gaza, accusing Israel of "genocide."pic.twitter.com/ODlvBJgM6U

— Disclose.tv (@disclosetv) June 1, 2025