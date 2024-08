Israeliska toppolitiker försvarar gruppvåldtäkt på palestinier

På måndagskvällen stormade en israelisk mobb två militäranläggningar och försökte frita nio reservister från Israels försvarsmakt, IDF, som misstänks för att ha våldtagit och misshandlat en palestinsk fånge.

Mannens skador på vad som beskrivs som "en känslig kroppsdel" uppges vara så allvarliga att han förlorat förmågan att gå.

Videor på sociala medier visar hur folkmassan angriper militärpoliser vid militärbasen och fängelset Sde Teiman utanför Be'er Sheva i södra Israel.

They are trying to free the soldiers who are suspected of sexually assaulting Palestinian prisoners. pic.twitter.com/0TmyJ63CIe — Benzi Sanders (@BenzionSanders) July 29, 2024

När israeliska politiker diskuterade övergreppet på måndagen rådde det delade meningar om lämpligheten i sådant beteende. Hanoch Milwidsky från premiärminister Benjamin Netanyahus Likud-parti, försvarade våldtäkten. Han fick då frågan om det är legitimt "att föra in en pinne i en persons ändtarm?"

– Ja! ropade Milwidsky som svar till sin Knesset-kollega och fortsatte:

– Om det är en Nukhba [Hamas-krigare] är allt legitimt! Allt!

Enligt CBC News var Milwidsky så upphetsad i sitt försvar av våldtäkten att han skrek och gormade åt sina kritiker.

Israels nationella säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir försvarar samtidigt de gripna soldaterna i ett inlägg på X.

"Bort med händerna från reservisterna", skriver han.

IDF tros ha fängslat tusentals palestinier – inklusive kvinnor, barn och läkare – sedan den 7 oktober 2023.

Den israeliska försvarsmaktens chefsrabbin Eyal Krim har tidigare sagt att judar har rätt att våldta icke-judiska kvinnor i krigstid. Efter att ha kritiserats för kommentaren hävdade han dock att dessa judiska regler inte gällde i modern tid.

Israeli officials debate if it's OK to rape Palestinian prisoners



Israel is so depraved it's hard to imagine anyone supporting them without misguided religious beliefs or a personal motive



That's why I'm so against anyone tying our struggle to theirs

pic.twitter.com/KEmgAEpsUc — Keith Woods (@KeithWoodsYT) July 31, 2024