Joe Biden fälls för olaglig nätcensur

Publicerad 10 september 2023 kl 15.05

Utrikes. Biden­administrationen bröt mot bestämmelsen om yttrandefrihet i USA:s konstitution genom att be nätjättar ta bort "desinformation" om covid-19 under pandemin. Det har en federal domstol kommit fram till, rapporterar New York Times.