John Cleese vägrar stryka "kontroversiell" scen

I den klassiska scenen, som idag av vissa anses vara "transfobisk", förklarar en manlig karaktär att han vill vara kvinna som heter "Loretta" och föda barn.

John Cleese karaktär säger till mannen att hela idén är löjlig, medan en annan föreslår att de alla förespråkar mannens rätt till barnafödande.

– Förtryck mig inte! utbrister mannen som vill vara "Loretta".

Scenen skildrar en diskussion i en grupp som kallar sig "People’s Front of Judea" och parodierar 70-talets vänsterextrema sekter.

Tidigare rapporterades i media att Cleese gått med på att stryka scenen ur den kommande teateruppsättningen, men det dementerar han nu.

På Twitter skriver han att han blivit "starkt rekommenderad" att göra detta, men att han "naturligtvis" inte har någon plan på att ta bort Loretta-scenen.

..and that all the actors - several of them Tony winners - had advised me strongly to cut the Loretta scene.



I have, of course, no intention of doing so



So someone in the audience had called a journalist and misreported me. Amazingly none of the British media called to check

— John Cleese (@JohnCleese) May 25, 2023