Ryssland går in i Ukraina

Tidigare under måndagen undertecknade Putin ryska erkännanden av de båda självdeklarerade republikerna i Donbass i östra Ukraina, och redan under kvällen fattade presidenten alltså beslut om att gå in med trupp i grannlandet.

Sputnik skriver att Putin har beordrat vad han kallar "fredsbevarande trupp" att gå in i folkrepublikerna Luhansk och Donetsk.

Kort efter beskedet började det dyka upp bilder i sociala medier som påstods visa hur ryska mekaniserade förband rullade in över gränsen till Ukraina. Bilderna är än så länge obekräftade.