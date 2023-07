Latinamerikaner nu största etniska gruppen i Texas

Enligt färska siffror från de lokala myndigheterna är andelen vita i Texas är nu nere på 39,8 procent, rapporterar NBC News.

Gruppen latinamerikaner har samtidigt vuxit till 40,2 procent av befolkningen.

Ett slags "reconquista" kan därmed sägas ha ägt rum i det tysta – 200 år efter att de vita i Texas kämpade sig till sin självständighet i ett krig mot Mexiko.

Folkutbytet i USA går snabbt. Folkräkningen 2020 visade att drygt en fjärdedel av alla barn i hela landet då var latinamerikaner.

Andelen vita i USA låg 2020 på 57,8 procent – jämfört med 83,5 procent år 1970.

Latinos now make up around 40.2% of Texas’s population, outpacing non-Hispanic whites, who make up 39.8% of the population. https://t.co/bfnrLJfu58

— NBC News (@NBCNews) July 24, 2023