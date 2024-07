Maduro segrade i Venezuela

Resultatet i valet är en stor besvikelse för USA, som verkat för att den socialistiska presidenten skulle störtas.

USA:s utrikesminister Antony Blinken gick omedelbart ut och ifrågasatte valresultatet när det tillkännagavs. Han säger att USA känner en "allvarlig oro över att det kungjorda resultatet inte återspeglar det venezuelanska folkets vilja eller röster", rapporterar BBC News.

Inför valet hade man också kallat in Elon Musk för att uppmana befolkningen i Venezuela att rösta på en liberal kvinna.

It is time for the people of Venezuela to have the chance for a better future.



Support Maria Corina! https://t.co/d122luXBbk

— Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2024