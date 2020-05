Mattias Karlsson vill samarbeta med Fi – men Schyman vill ha en värld "utan gränser"

Det är i SVT:s program "Mötet" som Mattias Karlsson samtalar med den tidigare vänsterpartisten Gudrun Schyman, som var med och grundade Feministiskt initiativ 2005. Idag sitter hon i kommunstyrelsen i Simrishamn.

De båda pratar om vad samhället kan lära av coronakrisen och är överens om att det så kallade "just in time"-systemet är dåligt.

Med "just in times" menas att samhället minimerar sina kostnader genom att inte att ha några beredskapslager utan bara det som just för tillfället produceras.

Enligt Schyman handlar detta om att göra så mycket vinst som möjligt, och det är oacceptabelt.

När Karlsson upptäcker att det finns gemensamma nämnare mellan SD och Fi, föreslår han ett samarbete mellan de båda.

– Hade SD och FI skrivit ihop sig i en gemensam debattartikel eller kommit överens om ett gemensamt förslag eller budgetsatsning så hade det nog gett uppmärksamhet och kanske på riktigt lett till förändringar, säger han i programmet.

Men Gudrun Schyman är inte lika pigg på ett sådant samarbeta. Enligt henne handlar det om att Karlsson vill få SD "accepterade" som ett vanligt parti. Men det är inget vanligt parti, hävdar hon bestämt.

Mattias Karlsson framhäver att coronakrisen visar att nationalstaten är allt annat än förlegad, men Gudrun Schyman tycker precis tvärtom och påpekar att "gränser stoppar inte virus".

Dessutom vill Schyman se en så kallad grön framtid utan gränser och försvar. Att gå tillbaka till en stark nationalstat, som Karlsson vill, är inget alternativ för henne. Feministveteranen vill ha en helt globalistisk värld.

– Nationalism och feminism är varandras absoluta motpoler, säger hon i SVT och hävdar att nationalism är "militaristisk".

I slutet av programmet får både Schyman och Karlsson skriva på en lapp om de kan tänka sig fortsätta samtala efter coronakrisen. SD-toppen säger ja, men Schyman säger nej. Karlsson konstaterar att han "fick nobben".

I februari i år startade Mattias Karlsson, som tidigare uppmärksammats för sitt arbete med att rensa ut så kallade ideologiska avvikare inom Sverigedemokraterna, tankesmedjan Oikos, där förutom han själv även personer som vd:n på brittiska tankesmedjan New Direction, Naweed Khan, tidigare rabbinen Dan Korn och kommunisten Malcom Kyeyune ingår.