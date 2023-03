Myndigheter censurerade egna planerna på vaccinpass

Ny information som släpptes i fredags av Twitter-ägaren Elon Musks initiativ "Twitter Files" visar att den amerikanska regeringen och stora sociala medieföretag arbetade tillsammans med Stanfords universitet för att censurera eller begränsa spridningen av sann information om covid-19.

Det handlar om en granskning av ett myndighetsprojekt som kallades "Viralitetsprojekt 2021", som kom ungefär samtidigt som läkemedelsbolagen började lansera sina första vacciner mot covid-19.

"Viralitetsprojekt 2021 samarbetade med regeringen för att lansera en branschgemensam övervakningsplan för covid-relaterat innehåll," twittrade den oberoende journalisten Matt Taibbi, som har gått igenom internt material på Twitter med tillstånd från ägaren Elon Musk.

"Minst sex stora internetplattformar var med på noterna, och dagligen skickade miljontals inlägg för bedömning", skriver han på Twitter.

Målet med projektet, som skapades av Stanfords universitet, var att identifiera personer på sociala medier som sa saker om covid-19 som regeringen inte ville att de skulle säga.

Till exempel handlade det om information om vaccin som inkräktade på läkemedels­industrins intressen eller information som ifrågasatte nödvändigheten av obligatoriska PCR-tester vid resor och liknande, ett regelverk som fick en stor och välmående "testindustri" att växa fram under pandemin.

Granskningen visar flera fall där Virality Project "bemött" faktamässigt korrekt information om covid-19 med uppgifter som i sak var inkorrekta, men däremot politiskt korrekta.

"Även om viralitetsprojektet granskade innehåll i stor skala åt Twitter, Google/YouTube, Facebook/Instagram, Medium, TikTok och Pinterest, riktade man medvetet in sig på sant material och legitima politiska åsikter, samtidigt som man ofta faktiskt spred felaktig information själv", konstaterar Taibbi.

"Viralitetsprojektet var en stor succé", enligt Taibbi. "Regering, akademi och ett oligopol av it-jättar organiserade sig snabbt i ett hemligt gemensamt projekt för att kontrollera politiska budskap."

När inlägg som regeringen inte gillade identifierades, ombads sociala medieföretag att censurera eller begränsa synligheten för inlägget.

"Det påskyndade utvecklingen av digital censur och omformade den från att bedöma sanning/osanning till en ny, obehagligare modell, som var öppet fokuserad på att sprida ett politiskt narrativ på bekostnad av fakta", tillade Taibbi, som gav ett exempel på Twitters engagemang i viralitetsprojektet.

"Viralitetsprojektet sa till Twitter att 'sanna uppgifter som kan underblåsa tveksamhet', inklusive saker som 'kända personers dödsfall efter vaccinering' eller en stängning av en central skola i New York på grund av rapporter om sjukdom efter vaccination, ska betraktas som 'Standard Vaccine Desinformation on Your Platform'", skriver Taibbi.

Taibbi noterade också att Viralitetsprojekt 2021 inte utgick från fakta utan snarare underkastelse inför auktoriteter.

"In i det sista klassade viralitetsprojektet uppgifter om att vaccinering inte stoppar spridningen av covid-19 eller att regeringar planerar att införa vaccinpass som desinformation" tillade Taibbi. Detta trots att "båda sakerna visade sig vara sanna".