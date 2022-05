Noam Chomsky: Bara Trump som vill ha fred

Det är i en intervju på Youtube som lingvisten och antikrigsprofilen Noam Chomsky pratar om Ukrainakriget.

– Lyckligtvis finns det en statsman i USA och Europa som gjort förståndiga uttalanden om hur man kan lösa krisen, säger Chomsky.

Han fortsätter:

– Hans namn är Donald J Trump.

Chomsky konstaterar att Trump faktiskt har kommit med förslag som kan "underlätta för förhandlingar istället för att underminera dem". Tanken skulle vara att skapa en projekt liknande Partnerskap för fred som på sikt kan få bort behovet av militärallianser i Eurasien.

Enligt Chomsky är Trump en "farlig" person, men den tidigare presidenten är ändå "den enda statsmannen i västvärlden som har sagt detta".

Noam Chomsky har länge varit en kritiker av den neokonservativa krigspolitiken i USA. Han är idag 93 år.

Noam Chomsky, in an interview this week, says "fortunately" there is "one Western statesman of stature" who is pushing for a diplomatic solution to the war in Ukraine rather than looking for ways to fuel and prolong it.



"His name is Donald J. Trump," Chomsky says.



— Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 1, 2022