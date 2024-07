Norges kulturminister visade brösten när hon utsågs till årets "fag hag"

– Ska man förtjäna en sådan utmärkelse måste man bjuda på sig själv och inte ta sig själv på för stort allvar, skriver Lubna Jaffery i en kommentar till VG.

Kultur- och jämställdhetsministern genomförde sin blottningskupp i talkshowen "Skeiv Preik", som är en del av Oslo Prides officiella program.

Med tofsar av glitter över bröstvårtorna skakade Jaffery loss till applåder från publiken, skriver VG.

– Jag är väldigt tacksam över att bli utsedd till årets fag hag under Oslo Pride, de queeras höga beskyddare. Det är en stor ära, säger ministern.

Begreppet "fag hag" härstammar från den homosexuella miljön i USA, och är slang för kvinnor som till stor del umgås med homosexuella män.

Something like this can make my day... why do some people think they are so perfect that they can bare themselves.... Norway's Minister of Culture and Equality, Lubna Jaffery, showed solidarity with the LGBTQ+ movement on Tuesday by showing her bare bottoms at Pride breast. pic.twitter.com/Ujm1BMlhQ4

— Peacemaker (@peacemaket71) June 29, 2024