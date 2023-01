Nytt rekordår för Migrationsverket

– Förra året avgjorde vi fler ärenden än någonsin. Sett över längre tid lägger vi mer resurser på bland annat arbets- och studerandetillstånd och mindre på asyl, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Under året fick drygt 45.000 ukrainare uppehållstillstånd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv.

Men samtidigt fortsatte också tredje världen-inflödet med oförminskad styrka.

De som fick asyl i Sverige under 2022 kom från bland annat Afghanistan, Irak och Syrien. Totalt inkom drygt 16.000 asylansökningar, exklusive Ukraina, under förra året jämfört med drygt 11.000 ansökningar under 2021.

Trenden sedan ett par år tillbaka att antalet personer som söker asyl minskar, då förmånerna inte är desamma som tidigare. Istället ökar ansökningarna om arbets- och studerandetillstånd som en ny väg in i Sverige från tredje världen. Migrationsverkets verksamhet har under de senaste tio åren förändrats och rört sig från asyl- till tillståndsprövning.

88.000 arbets­till­stånd­sä­renden avgjorda

– 2022 var ett dramatiskt år, det gäller även för medarbetarna på Migrationsverket. De har hanterat Ukrainakrisen på ett föredömligt sätt samtidigt som de effektiviserat prövningen i andra ärendekategorier. Det är imponerande, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Under året har Migrationsverket avgjort cirka 58.000 förstagångsansökningar om arbetstillstånd och cirka 30.000 ansökningar om att förlänga tillstånd.

– Vi har avgjort fler arbetstillståndsärenden under 2022 än tidigare. Parallellt har vi vidtagit åtgärder och anställt nya medarbetare för att effektivisera processen och komma tillrätta med handläggningstiderna i förlängningsärenden, säger Mikael Ribbenvik.

77.000 nya medborgare

Lite i skymundan av Ukraina och arbetstillstånd har Migrationsverket fortsatt att effektivisera handläggningen av medborgarskapsärenden. Under året beviljades drygt 77.000 ansökningar om svenskt medborgarskap.

– Det är också fler ärenden än tidigare. Vi har lyckats vända trenden och korta handläggningstiderna inom medborgarskap. Det tar vi med oss in i 2023, säger Mikael Ribbenvik.