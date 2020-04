Oljepriset kraschar helt

Det var inte länge sedan oljepriset låg på 65 dollar per fat, men efter den senaste tiden coronaturbulens har det sjunkit till negativa priser istället. Leverantörerna tvingades alltså betala sina kunder för att ta emot oljeleveranser idag.

Negativa priser gällde för den nordamerikanska WTI-oljan som sjönk till strax under noll dollar per fat, en minskning med 100 procent. Nordsjöoljan Brent sjönk till 23 dollar per fat, drygt 10 procent.

Eftersom oljelagren i USA nu är fulla utesluter inte experter att oljan kan ha negativa priser även en tid framöver.