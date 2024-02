Orbán mötte bönderna i Bryssel – medan de andra politikerna gömde sig

När han anlände till Bryssel för att delta på torsdagens EU-toppmöte träffade Viktor Orbán bönder som demonstrerade i stadens centrum.

Med bönderna diskuterade Orbán behovet av att europeiska ledare ägnar betydligt mer uppmärksamhet åt att representera folket, uppger premiärministerns presstalesman Bertalan Havasi för nyhetsbyrån MTI.

Back in #Brussels. We will stand up for the voice of the people! Even if the bureaucrats in Brussels blackmail us. #FarmerProtests pic.twitter.com/9Zws6ek9Hc

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 31, 2024