Bönder "belägrar" EU-parlamentet

De omfattande bondeprotesterna i Tyskland har spridit sig och även i länder som Frankrike, Spanien och Belgien demonstrerar denna samhällsgrupp nu.

Enligt lokala medier deltog cirka 1.300 traktorer vid dagens protest i Bryssel, centrerad till Europaparlamentet.

"Om du älskar jorden, stötta dem som sköter den", löd budskapet på en banderoll.

Detta skedde samtidigt som EU-ledarna höll toppmöte. Där finns dock inte frågan om bondekrisen på dagordningen, utan mötet har fokuserat på Ukraina.

NOW - European farmers besiege the EU parliament in Brussels.pic.twitter.com/Pg1t9ciYWQ

— Disclose.tv (@disclosetv) February 1, 2024