Regnbågsläkarnas ordförande häktas – för sju gayvåldtäkter på jobbet

Christian Abi-Khalil har vid sidan av läkarkarriären varit aktiv som offentlig gayaktivist och är sedan 2019 ordförande för Regnbågsläkarna, som samlar homosexuella läkare.

Han har också grundat HBTQ-gruppen "The gay island".

– Vi skulle ju bli först i världen att skapa en ”Gaykoloni”, vare sig det blir ett semesterställe, permanent boende eller ett tillflyktsställe. Vi har länge kämpat för våra rättigheter att få existera och bli respekterade, vilket vi flitigt gör än idag, sade han till gaytidningen QX år 2013.

Den 38-årige läkaren har även nyligen gått ut i SVT och anklagat personalen på badhuset Fyrishov för att ägna sig åt homofoba trakasserier efter att de reagerat på att homosexuella badgäster gick runt med erektion och sexofredade andra.

I februari greps Abi-Khalil och nu sitter han häktad misstänkt för sju våldtäkter mot minst fyra olika unga män. Enligt chefsåklagare Gunnar Brodin har alla brotten begåtts på Samariterhemmets vårdcentral i Uppsala under början av 2024.

Redan under 2024 började patientklagomål strömma in, men Region Uppsala agerade långsamt. Trots att arbetsgivaren kände till flera anmälningar stängdes gayläkaren först av under våren, och det dröjde ända till december innan han avskedades. Under sin avstängning arbetade han dessutom som läkare i Region Stockholm samtidigt som han lyfte full lön från Region Uppsala.

Bara en vecka innan han häktades lyckades Christian Abi-Khalil dessutom få ett nytt arbete som distriktsläkare på Sigtuna läkarhus – med en lön på 95.000 kronor i månaden. Verksamhetschefen Pierre Conde försvarar anställningen i UNT med att samtliga kontroller hos Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg samt belastningsregistret gav klartecken.

Region Stockholm tog inte referenser från Region Uppsala, och läkaren hade undanhållit sin tidigare arbetsplats i sin ansökan. Först efter ett anonymt tips avslutades hans provanställning den 17 februari, enligt UNT.