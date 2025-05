Republikan: Stoppa allt militärt stöd till Israel

”Inget kan rättfärdiga antalet civila dödsoffer (tiotusentals kvinnor och barn) som Israel orsakat i Gaza de senaste två åren. Vi bör stoppa allt militärt bistånd till Israel nu”, skriver Massie i ett inlägg på plattformen X som fått stor spridning.

Thomas Massie har tidigare gjort sig känd som en av få republikaner i kongressen som röstar mot ökade stödåtgärder till Israel. Han väckte uppståndelse förra sommaren när han i en intervju med Tucker Carlson berättade att alla republikaner i representanthuset i den amerikanska kongressen har en egen "barnvakt" från Israellobbyn Aipac som berättar för dem hur de ska rösta.

Nothing can justify the number of civilian casualties (tens of thousands of women and children) inflicted by Israel in Gaza in the last two years. We should end all U.S. military aid to Israel now.

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) May 30, 2025