Alla republikaner i kongressen har "egen barnvakt" från Israel-lobbyn

Thomas Massie, som är libertarian och emot bistånd, har gjort sig känd som en av mycket få amerikanska politiker som ifrågasätter USA:s villkorslösa stöd till Israel.

På grund av hans bångstyriga röstbeteende under det pågående kriget i Gaza lade den Israeliska lobbyorganisationen Aipac miljonbelopp på att smutskasta honom inför ett primärval i hans hemdelstat Kentucky den 21 maj. I valannonser utmålades han som rena Hamas-anhängaren.

Trots det lyckades Massie vinna med 76 procent av rösterna, vilket beskrivs som en sensation. "Möt mannen som besegrade Aipac", skriver exempelvis tidskriften The Nation om Massie.

I en intervju med Tucker Carlson berättar Massie nu om hur det ser ut på insidan av representanthuset. Och det han säger antyder att Israellobbyns grepp om kongressen faktiskt kan vara ännu starkare än man kunde tro.

Rep. Thomas Massie doesn’t care what you think of him, which is pretty great.



(3:19) Where Does US Debt End?

(10:32) Why Massie Voted 15 Times Against Funding Israel

(14:53) AIPAC

(34:04) Mitch McConnell

(42:25) Area 51

(50:32) Massie's Relationship with Trump

(57:09) Kill… pic.twitter.com/VBOiWjq056

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 7, 2024