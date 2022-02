Ryska bomber, trupper över hela Ukraina

– Omständigheterna kräver att vi vidtar beslutsamma och omedelbara åtgärder, sade Putin i ett direktsänt tv-tal strax före 04.00 svensk tid, och övergick sedan till en bisarr utläggning om att Ukraina styrdes av nazister och så vidare.

Vladimir Putin uppmanade de ukrainska soldaterna att "lägga ned sina vapen och åka hem" istället för att lyda order från "nazisterna" i Kiev. Han lovade också att "avmilitarisera och avnazifiera" Ukraina, skriver RT.

Ukrainas judiske president Volodymyr Zelenskyj meddelar att undantagstillstånd nu råder i hela landet och att befolkningen får beväpna sig utan hinder av tidigare vapenlagar.

"Fienden har inlett intensiv beskjutning av våra underavdelningar i öst samt militära ledningscentraler och flygplatser i andra regioner. Ukrainska armén håller försvaret och slår tillbaka ryska styrkor. Vår militär gör allt de kan för att skydda dig", skriver Ukrainas försvarsminister Oleksii Reznikov på Facebook.

Putin varnar i sin tur andra länder för att "lägga sig i" vad han gör med Ukraina.

– Vem som än lägger sig i, eller ännu värre hotar oss, vårt land eller vårt folk ska veta att Rysslands svar kommer att bli omedelbart och få konsekvenser som historien aldrig tidigare har skådat, sade Putin i sitt tv-tal.

Kraftiga smällar hördes kort därefter i Kiev, där CNN-reportern Matthew Chance sände live medan det pågick.

– Jag hörde just flera kraftiga detonationer, sade han i livesändningen.

CNN sände bilder som uppgavs visa hur ryska stridsvagnar korsar gränsen mellan Ukraina och Vitryssland.

Live on @CNN air- Matthew Chance hears loud explosions in the Capital City of Kyiv. Unclear where they came from- but they happened just minutes after Putin effectively declared war on Ukraine. Moments later Chance put a flack jacket on live on the air. pic.twitter.com/EQgsKPzlJQ

