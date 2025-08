Brittiska muslimer ska "bli bäst" på AI

– Vi missade den industriella revolutionen. Vi missade IT-revolutionen. Vi missade sociala medier. Vi kommer att vara körda, och våra barn kommer att förbanna oss, om vi även missar AI-revolutionen. Vi måste ta ledningen, sade Akhter.

Uttalandet gjordes under konferensen "AI and the Muslim Community" den 19 juli.

Dr Akhter menade att muslimer en gång varit världsledande inom vetenskap, medicin, teknik och konst – men att man nu blivit reducerade till åtlöje.

– Hur kunde vi gå från ett folk som gav världen de vackraste byggnaderna, vetenskap, teknologi och medicin – till att bli ett skämt?

Han beskrev hur amerikanska forskare vid lanseringen av tidiga datorn Mark II lade fram en bönematta riktad mot Mecka – inte för att hedra islam, utan för att håna religioner i allmänhet.

– De ville visa att de nu nått vetenskapens och förnuftets höjdpunkt. Att de inte längre behövde vidskepelse. Och så valde de att göra narr – av vår tro.

– Men nästa gång världen står inför en revolution, nästa gång någon slår på strömbrytaren, då kommer de också lägga ut en bönematta riktad mot Qibla. Och den här gången kommer de att be – inte för att driva med oss, utan för att de är vi.

Dr Akhter kopplade även AI-frågan till det muslimska världsläget och uppmanade till enighet.

– Vi är ett folk som tvingas – av Gud – att se våra bröder och systrar i Gaza utsättas för folkmord. Det är ett straff om vi förstår det.

– Vi är två miljarder människor, men vi kan inte ens få in en flaska vatten i Gaza. Vi är ett folk som måste be de som dödar oss att sluta.

– Gaza har väckt oss. Vi kommer att fortsätta falla tills vi inser att bara enighet kan vända utvecklingen. Tills vi förstår att vi måste offra något för den enigheten.

Sedan 2009 har brittiska regeringar haft en policy om att inte samarbeta med MCB, med hänvisning till att vissa företrädare tidigare ska ha gjort liknande politiskt inkorrekta uttalanden. Det har MCB själva bestämt motsatt sig.

Men nu ses policyn över. Vice premiärminister Angela Rayner håller på att ta fram en ny definition av islamofobi. Den ska nu tas fram i samråd med flera grupper – inklusive MCB.

Tidigare i år deltog fyra Labour-parlamentariker, däribland ministern Sir Stephen Timms, på ett evenemang organiserat av MCB.