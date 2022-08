Salman Rushdie knivhuggen på scen – "muslimsk extremist" gripen

Attacken ägde rum vid elvatiden på fredagsförmiddagen lokal tid när Salman Rushdie höll en föreläsning i Chautauqua, nordväst om New York.

En maskerad man stormade upp på scenen och knivhögg uppprepade gånger den 75-årige författaren.

