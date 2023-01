Sänkta bensinskatten åts upp av prishöjningar – efter en dag

Mackarna höjer under måndagen priset på bensin med 30 öre per liter till 19:65 kronor. Dieselpriset höjs med 60 öre per liter till 24:21 kronor, rapporterar TT.

Prisökningen kommer bara en dag efter regeringens skattesänkning. Bensin blev 14 öre billigare vid årsskiftet på grund av skattesänkningen, medan diesel blev 41 öre billigare.

Tidöpartierna har fått mycket hård kritik för sin skattesänkning och anklagas för att ha svikit väljarna.

Inför valet lovade partiledarna lägre priser "vid pump" med allt mellan 3 och 10 kronor. Men istället blev det alltså 14 öre.