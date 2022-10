Svensk klimatextremist stoppas efter utspel om Israel

Andreas Malm, som har en lång bakgrund inom den svenska extremvänstern, skulle delta under en särskild klimatdag hos Wiens konstakademi den 19 oktober.

Dels var det planerat att den svenske klimatextremisten skulle hålla en föreläsning, och dels skulle han delta i en diskussion ledd av akademins rektor Johan Hartle.

Andreas Malm har öppet propagerat för sabotage och vandalism för "klimatets" skull. Hans senaste bok från förra året bär den betecknande titeln "How to Blow Up a Pipeline".

Protesterna mot Malms deltagande på klimatdagen i Wien har dock handlat om uttalanden som han tidigare gjort om Israel. Bland annat ska han ha hyllat palestinska Hamas och beskrivit Israel som en "sionistisk entitet".

På detta sätt har den svenske klimatextremisten "uppenbarligen ifrågasatt Israels rätt att existera", enligt Eva Blimlinger, tidigare rektor för Wiens konstakademi och kulturpolitisk talesperson för miljöpartiet De gröna.

"Klimatskydd och klimatåtgärdsdagar måste man kunna ha utan antisemitism och antisionism", säger Eva Blimlinger enligt Der Standard.

Den nuvarande rektorn Hartle förkastade först Malms ståndpunkt i frågan om Israel och Palestina som "felaktig och farlig", men försvarade ändå den svenske extremistens medverkan.

Efter fortsatta protester beslutade man dock att helt avboka Andreas Malm från evenemanget, skriver Der Standard.