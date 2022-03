SVT:s krigskorrespondenter flydde Ukraina när det blev krig

– Det känns inte något vidare bra. Samtidigt har jag en familj att tänka på, säger 63-årige Bert Sundström i "Aktuellt" apropå beslutet att lämna Ukraina.

Han tillägger dock att beslutet "var nödvändigt" eftersom "Kiev höll på att ringas in".

SVT:s utrikesreporter Carl Fridh Kleberg meddelar på Twitter att även han har lämnat Ukraina och att han nu befinner sig i grannlandet Moldavien.

We left Ukraine last evening (and so, are no longer in the country), same families on the other side of the border, pets and all, except without adult men who were left inside.

— Carl Fridh Kleberg (@FridhKleberg) March 1, 2022