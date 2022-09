Timbuktus tröst till "svarta och bruna" efter valet: "Tiden och demografin är på vår sida"

Det är på Instagram som Timbuktu har publicerat sin uppmaning efter riksdagsvalet.

"Till alla svarta och bruna personer i Sverige. Var extra vaksamma nu. Det här valresultatet kommer otvivelaktigt uppmuntra till och med extremare krafter än de som har existerat i det här landet i nästan 100 år. Våld kommer att komma."

Han fortsätter dock:

"Var försiktiga men var inte rädda. Det spelar ingen roll hur mycket vind de har i sina segel nu. Tiden, godheten och demografin är på vår sida."

Inlägget har fått profiler på högerkanten att reagera.

”Varför sprider rapparen Timbuktu högerextrema myter om ett pågående folkutbyte? 'To all black and brown people in Sweden […] time and demographics are on our side'”, skriver exempelvis opinionsbildaren Ivar Arpi på Twitter.

Hanif Bali, avgående riksdagsledamot för Moderaterna, skriver:

”Den prisbelönta artisten och BMW-reklamaren Timbuktu påstår att 'tid och demografi' är på 'svarta och bruna' människors sida. Vore spännande att höra honom utveckla hur tiden och demografin inte är på vita människors sida.”

Även om invandringen från tredje världen nu skulle stoppas helt så beräknas svenskarna ändå bli en minoritet i sitt eget land om inte omfattande återvandring sker. Detta då invandrargrupperna föder fler barn än svenskarna.