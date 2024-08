Transvestit vann på 45 sekunder – kvinnliga motståndaren i tårar

Imane Khelif från Algeriet är en av två män som tillåts att tävla i boxning i OS på damsidan – trots att de underkänts på könstester och hade både X- och Y-kromosomer.

Idag fick han möta italienska Angela Carini – men efter mindre än en minut signalerade Carini mot domaren att hon gav upp.

NOW - Angela Carini (blue) abandons her fight against Imane Khelif, who failed a gender test, at the Olympics. The "fight" lasted less than a minute.pic.twitter.com/MFyow0yokz

